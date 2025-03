God of War 20-jähriges Jubiläum mit neuer riesiger Vinyl-Kollektion gefeiert

HQ

Auch wenn wir vielleicht keine neue Spielankündigung zu feiern haben, lässt das 20-jährige Jubiläum von God of War die Fans nicht mit nichts zurück, worüber sie sich freuen können. Stattdessen haben sie eine riesige Sammlung von Schallplatten, die die legendäre Musik aus dem Franchise feiern.

Mit 150 Titeln kommt die God of War 20th Anniversary Collection mit einer limitierten Farbvariante und Hülle in limitierter Auflage, neben Musik aus der Original-Trilogie der God of War -Spiele und der neueren nordischen Saga sowie einigen Auswahlen aus anderen Spielen und Werken.

Die vollständige Jubiläumskollektion kostet 250 £, aber Sie können die Musik der ersten drei Spiele separat zum Preis von jeweils 36 £ kaufen. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, und der Versand wird voraussichtlich im Oktober erfolgen, wenn Sie eines dieser Boxsets für sich selbst ergattern möchten.

