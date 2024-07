Goblin Slayer - Another Adventurer - Nightmare Feast für Switch angekündigt

Der Manga und Anime Goblin Slayer ist im Westen vielleicht nicht so bekannt, aber er hat sein Publikum und bietet trotz neun Jahren immer wieder neue Inhalte.

Anfang dieses Jahres hat die Serie mit der Veröffentlichung von Goblin Slayer - Another Adventurer - Nightmare Feast auf Steam den Sprung in die Spielewelt geschafft, und diesen Herbst werden mehr Leute die Chance haben, dieses Fire Emblem-ähnliche Rollenspiel auszuprobieren. Publisher Red Art Games kündigt an, dass eine Switch-Edition (ebenfalls physisch) mit Premiere am 25. Oktober auf dem Weg ist.

Den Trailer zu dieser neuen Ausgabe könnt ihr euch unten ansehen.