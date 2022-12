"Goblin Mode" wurde zum Oxford-Wort des Jahres gekürt

HQ

Es ist wieder die Zeit des Jahres, in der Oxford sein Wort des Jahres ernennt. Im Allgemeinen wird hier normalerweise ein popkultureller Begriff gutgeschrieben, da er die Welt irgendwann im Laufe des Jahres im Sturm erobert, und während viele wahrscheinlich davon ausgehen werden, dass der diesjährige Empfänger Metaverse sein würde, stolperte dieser Begriff tatsächlich in den Abstimmungen und verlor gegen niemand anderen als "Goblin Mode".

Für diejenigen, die nicht wissen, was dies bedeutet, beschreibt Oxford den Begriff als "einen umgangssprachlichen Begriff, der oft in den Ausdrücken "im Koboldmodus" oder "Goblin-Modus" verwendet wird - ist "eine Art von Verhalten, das unmissverständlich selbstgefällig, faul, schlampig oder gierig ist, typischerweise in einer Weise, die soziale Normen oder Erwartungen ablehnt". "

Der Goblin-Modus schlug Metaverse und #IStandWith, indem er die Umfragen absolut zerschlug, wobei PCGamer berichtete, dass 93% der Gesamtstimmen an die Amtszeit gingen, so dass nur mickrige 7% zwischen dem Zweitplatzierten und dem Drittplatzierten aufgeteilt werden mussten.

Scheint ein ziemlich passender Zeitpunkt für den Begriff zu sein, um zu gewinnen, da zweifellos viele von uns in der kommenden Ferienzeit den vollen Goblin-Modus besuchen werden.