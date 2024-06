Goat Simulator 3 kündigt ersten DLC an, Multiverse of Nonsense

HQ

Coffee Stain hat sein Portfolio an Spielen in der Entwicklung weiter ausgebaut, und nur wenige Studios scheinen mehr mit ihren Fans im Einklang zu sein als die Schweden, obwohl ihr bekanntester Titel der verrückte Goat Simulator ist, der nun mit seiner direkten Fortsetzung Goat Simulator 3 fortgesetzt wird.

Der Simulator von... komm schon, das Spiel, eine Ziege zu sein und die Welt in deinen eigenen Vergnügungspark zu verwandeln, wird sich auf die Weiten des Multiversums ausdehnen. Auf der PC Gaming Show wurde gerade angekündigt, dass der erste DLC von Goat Simulator 3, Multiverse of Nonsense, am 19. Juni für PC, PS5, Xbox Series und Game Pass erscheinen wird.

Die offizielle Synopsis lautet:

"Multiverse of Nonsense spielt in einer völlig neuen Welt, die die Spieler erkunden können - von einer Zeichentrickstadt über eine Metropole, in der Ziegen Menschen und Menschen Ziegen sind, bis hin zu einer mythologischen Bergstadt, in der sicher noch nie ein anderes Spiel daran gedacht hat, sein Setting zu schaffen. Während es genügend Zeit geben wird, diese riesige neue Sandbox zu erkunden, wird der DLC die Spieler auch durch eine lineare Geschichte führen, in der sie eine Reihe von Edelsteinen sammeln müssen, indem sie eine Vielzahl von Orten durch Multiversum-Risse besuchen, ohne genau zu wissen, wo sie landen werden... "

Bereit für die G.O.A.T. noch einmal?