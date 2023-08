Goat Simulator 3 gibt dir die Möglichkeit, deine eigene Ausrüstung ins Spiel zu integrieren

HQ

Wenn du ein Goat Simulator 3-Spieler bist, hast du vielleicht eine Idee für ein neues Ausrüstungsteil, das das Spiel wirklich verändern könnte. Wenn das nach dir klingt, sollte das Update "Piggors Prototypen" genau das Richtige für dich sein.

Das Update, das heute veröffentlicht wird, gibt den Fans bis zum 11. September Zeit, ihre eigenen Designs für Ausrüstung zu entwickeln. Die Top 3 werden dann ihre Designs in das Spiel implementiert, sowie eine Deluxe-Edition von Goat Simulator 3 und ein echtes Ziegen-Kit.

Der Gewinner des ersten Preises hat außerdem die Wahl zwischen einer Xbox Series X/S und einer PS5. Santiago Ferrero, Creative Director bei Coffee Stain North, sagte Folgendes über das neue Update: "Wir wissen, dass die Spieler, die Goat Sim 3 lieben, Goat Sim 3 WIRKLICH lieben (möglicherweise sogar mehr als wir), also wollen wir eine Chance bieten, einige ihrer verrückten Ideen im Spiel zu verewigen. Je verrückter, desto besser! So entwerfen wir alles, und das hat bei uns bisher ziemlich gut funktioniert. Viel Glück an alle, die teilnehmen, wir sind alle sehr gespannt auf eure seltsamen und wunderbaren Kreationen."

Weitere Details zum Update finden Sie hier.