Es gibt natürlich zwei Möglichkeiten (oder mehrere), diese Spieleserie zu betrachten. Ich könnte das dritte Ziegenspiel als reinen monotonen und lächerlichen Bullshit abtun. Oder ich kann es irgendwie als das sehen, was es ist, und Spaß mit dem Unsinn haben, der hier angeboten wird. Ich entscheide mich für Letzteres, obwohl Goat Simulator 3 kaum das Spiel des Jahres ist, mein Sohn Frank (sieben Jahre) und ich haben über das neueste Ziegenabenteuer von Coffee Stain North gelacht.

Alles ist gleich und es besteht kein Zweifel, dass dies eher ein DLC-Paket für Goat Simulator als eine eigenständige Fortsetzung sein könnte. Denn ja, es geht immer noch um genau das Gleiche auf die gleiche Weise mit fast genau der gleichen Spielmechanik im Fokus, wie zuvor. Physikbasierter Unsinn auf einem Spielplatz, auf dem die elastische, klebrige Superzunge Ihrer Ziege als Hauptwerkzeug fungiert. Du bist eine Ziege. Du bevölkerst eine Scheinwelt, die an einen billigeren Saints Row erinnert, und deine Aufgabe ist es, verschiedene kleinere Ziele und Missionen in der Rolle einer Ziege zu erfüllen und sich hauptsächlich um Dinge zu drehen, die bewegt, zurückgeholt oder zerstört werden müssen - mit der Superzunge oder den Hörnern, die deiner Ziege die Fähigkeit geben, Kopfstöße zu bekommen.

Goat Simulator begann sein Leben als Aprilscherz, den so viele Spieler mochten, dass Coffee Stain Studios bald beschloss, die alberne Streichidee tatsächlich zu einem vollwertigen Spiel zu entwickeln, und seitdem haben sich die Streiche nur weiterentwickelt und sind immer verrückter geworden. Es gibt vielleicht nur wenige Spiele im Laufe der Jahrhunderte, die grundlegend absurder sind als dieses, und ich danke dem Stockholmer Studio dafür. Goat Simulator 3 hat mir und meinem Sohn viele Lacher beschert, und durch all den absurden Spaß der Stadt zu gehen, ist natürlich nichts, woran ich mich in drei Jahren erinnern werde, aber im Moment war es wirklich alberne Unterhaltung für uns beide.

Es gibt jedoch viele Dinge zu kritisieren, wenn wir unter die Oberfläche schauen und versuchen wollen, die Wähler zu sezieren. Die Physik-Engine ist immer noch schlecht und die Animationsarbeit wirklich düster. Die Ziege sieht aus wie ein starrer Roboter aus einem Spiel von 1999, wenn sie rennt, die Menschen, denen man begegnet, sehen aus wie Heusäcke, wenn sie stürzen oder über einen Zaun geworfen werden, und Objekte sind schwerelos, wenn sie durch die Spielwelt geschoben werden. Es gibt auch keine Konsequenzen in der Spielwelt und das Niveau der Herausforderung ist im Grunde nicht vorhanden. Das bedeutet, dass es schnell langweilig und ziemlich sinnlos wird, es sei denn, man spielt dies zusammen mit einem kichernden Siebenjährigen, der sich nicht um triviale Dinge wie gelungene Physik, gute Animationen oder Bedeutung in der eigentlichen Spielwelt kümmert.

Die Grafik ist auch nicht sehr gut... Überhaupt. Natürlich ist dieses dritte deutlich hübscher als beispielsweise das erste Spiel, das wie ein PS2-Titel aussieht, aber die Spielwelt sieht wirklich nicht so aus, als käme sie aus dem Jahr 2022, auch wenn die Welt selbst seit dem letzten Mal deutlich größer geworden ist. Es gibt auch viele nerdige Referenzen in Form von Easter Eggs, die mich bei mehreren Gelegenheiten zum Lachen gebracht haben. Ich habe eine Parodie von Konamis PT-Korridor, ein Wolfenstein 3D-Level in herrlichen 3D-Pixeln und mehrere Skyrim-Hommagen gefunden.

In der Lage zu sein, mit drei Freunden zu spielen, ist auch aus technischer Sicht irgendwie erfolgreich, und zusammen zu moshen und zu sehen, wie Ihre Mitspieler mit Raketenwerfern auf dem Rücken von Ziegen herumfliegen, ist wirklich humorvoll. Allerdings gibt es hier im Allgemeinen einige Fehler. In meinen Stunden mit Goat Simulator 3 bin ich einige Male durch die Bodentextur gegangen, das Spiel ist komplett abgestürzt und meine Ziege ist unzählige Male in Objekten stecken geblieben, und das ohne die instabile Bildrate zu erwähnen, die in regelmäßigen Abständen hustet und stottert. Technisch könnte dies etwas viel mehr sein, nicht zuletzt, wenn man bedenkt, dass Coffee Stain Studios nun zwei Versuche hatte und Millionen von Kopien des Originals verkauft hat.

Wenn Sie, wie ich, Kinder zu Hause haben, mit denen Sie dies spielen können, ist die Menge an absurder Lächerlichkeit, die in Goat Simulator 3 angeboten wird, definitiv wertvoll, aber es ist auch nicht wirklich möglich, die Augen vor der Tatsache zu verschließen, dass seit dem letzten Mal relativ wenig in der Ziegenwelt passiert ist und dass die technischen Mängel einfach ein wenig zu greifbar werden, als dass dies den höheren Teil der Welt erreichen könnte. die Gamereactor-Gradskala.