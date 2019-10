Goat of Duty enthüllt Roadmap mit Updates und... kommenden Preisanstiegen?

Goat of Duty ist spaßiger und sehr kurzlebiger Shooter mit Ziegensoldaten vom Entwickler 34BigThings. Das italienische Studio hat vor kurzem eine Roadmap mit den geplanten Inhalten erstellt, die das irrsinnige Mehrspielerspektakel bereichern sollen. Im neuen Spielmodus "Markhor Tag" werden die Spieler von einem fiesen Bock gejagt und sollen versuchen, möglichst lange zu überleben. Wer die gefürchtete Oberziege killt, nimmt ihren Platz ein und muss anschließend andere Spieler jagen, um Punkte zu erhalten. Außerdem soll eine neue Karte mit dem Titel Death Valley hinzugefügt werden, die wohl sehr vertikal ausfällt.

Wer Goat of Duty ausprobieren will, erfährt auf dem Bild unten, wann das Spiel zu welchem Preis angeboten wird - der Preisanstieg wurde vom Entwickler nämlich ebenfalls auf ihrer "Roadmap" notiert... Unsere Meinung zum Game lest ihr hier nach.