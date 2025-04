Goat Direct hat Updates zu Goat Simulator: The Card Game vorgestellt und die Zukunft der Serie angeteasert

HQ

Die Leute von Coffee Stain North haben gerade ihre allererste Goat Direct -Übertragung abgeschlossen, wobei dies ein Schaufenster ist, das allen Dingen rund um Goat Simulator gewidmet ist und am Jahrestag der Veröffentlichung des ersten Spiels stattfindet. Die Show bot den Fans viel über ein breites Spektrum an Themen, und in diesem Sinne sind hier alle Ankündigungen und Entwicklungen.

Zunächst einmal feierte Goat Simulator: The Card Game sein Debüt und kündigte an, dass es am 30. April einen Kickstarter starten wird, um seine Entwicklung weiter zu finanzieren. Das Projekt wird von MOOD Publishing geleitet, genau dem Unternehmen, das Deep Rock Galactic: The Board Game entwickelt hat.

HQ

Für Goat Simulator 3 -Fans hat das Spiel gerade ein überraschendes kostenloses Update namens Gifts from the Rifts erhalten, das 27 neue Ausrüstungsgegenstände zum Sammeln hinzufügt und zwei neue Events einführt, die man ebenfalls genießen kann. Es wird auch die spielbare Ziegenvariante Plushie Pilgor hinzugefügt.

HQ

Apropos Plüschtiere: Coffee Stain hat sich mit YouTooz zusammengetan, um ein echtes physisches Pilgor-Plüschtier zum Sammeln zu entwickeln, das jetzt vorbestellt werden kann. Dies steht im Einklang mit der Enthüllung einer Reihe von thematischen Controllern von CRKD, insbesondere dem Nitro Deck -Gerät, das für die Verwendung mit Nintendo Switch -Konsolen gedacht ist.

Apropos Crossover und Kollaborationen: Fans von Goat Sim können das Pilgor-Outfit in Fortnite wieder zu ihrer Sammlung hinzufügen, da die kosmetischen Gegenstände zurückkehren werden, um die Year of the Goat abzurunden.

Zu guter Letzt wird die Erweiterung Multiverse of Nonsense bald auf mobilen Geräten zu Goat Simulator 3 kommen, wobei sie drei neue Gebiete zum Erkunden und eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen hinzufügt.

Und zum Schluss noch ein Vorgeschmack darauf, was die Zukunft der Goat Simulator -Serie bereithält. Anscheinend handelt es sich um eine weitere Erweiterung für Goat Simulator 3, aber wir müssen einfach dran bleiben, um mehr darüber zu erfahren.