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Pünktlich zur Weltmeisterschaft haben wir etwas so Ungewöhnliches wie ein in Schweden entwickeltes Fußballspiel. Das Spiel heißt Goals, das Studio heißt Goals, und das Spiel konzentriert sich auf... Goals! Mit anderen Worten: Die heilige Dreifaltigkeit des Fußballs. Dahinter steht Andreas Thorstensson, ein ehemaliger Profi-Counter-Strike-Spieler. Im April 2022 sicherten sie sich eine Finanzierung von der schwedischen Risikokapitalfirma Northzone, bevor im September desselben Jahres eine Demo verfügbar wurde. Dies scheint unter anderem Interesse geweckt zu haben, denn eine weitere Investition kam von Seven Seven Six, einer weiteren Risikokapitalfirma, bei der die Fußballer Riqui Puig und Clément Lenglet zwei ihrer Business Angels sind. Außerdem wurden Ebba Ljungerud und Oskar Gabrielson, ehemalige CEOs von Paradox Interactive bzw. Dice, an Bord geholt.

Fast fünf Jahre nachdem das Spiel erstmals angekündigt wurde, ist es nun da und wird die Spiele herausfordern, die derzeit die Welt des Esports dominieren. Das ist der erklärte Schwerpunkt von Goals: Esports mit seinem Free-to-Play-Modell. Die Frage ist jedoch, wie sie es schaffen werden, Spieler von Spielen wie EA Sports FC oder sogar Rematch wegzuziehen. Letzteres ist inzwischen ein Jahr alt und hat auf seinem Höhepunkt immer noch eine ordentliche Spielerschaft von etwa 4.500 gleichzeitigen Spielern auf Steam. Zum Start gab es jedoch fast 93.000 gleichzeitige Spieler.

Was also wird Goals von der Masse abheben? Nun, hier liegt der Fokus ganz auf dem Online-Spiel, ohne Karrieremodus oder sonst etwas, worüber man sich Sorgen machen müsste. Das Einzige, was du offline tun kannst, ist, gegen ein computergesteuertes Team in Einzelmatches auf drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden zu spielen. Alles andere beinhaltet, online gegen andere zu spielen. Die verschiedenen Spielmodi bestehen aus Knockout, das mit EA Sports FCs Rivals mit wöchentlichen Belohnungen verglichen werden kann, Turnieren mit unterschiedlichen Eintrittsbedingungen, dem Ranglistenmodus, in dem man versucht, so hoch wie möglich in den Bestenlisten zu klettern, Quickplay, das aus Freundschaftsspielen gegen Spieler mit gleichem Niveau besteht, und Freundschaftsspielen gegen Freunde.

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Die Spiele sind 11 Spieler, die man aus dem Mikrotransaktions-Shop des Spiels bekommt. Ja, hier gibt es auch Kartenpakete zum Kaufen. Bisher konnte ich mein Team mit Spielern aus Packs nur mit verdienter Währung zusammenstellen, aber es sieht so aus, als könnte man auch Währung kaufen, auch wenn dieser Shop während der Testphase nicht verfügbar war. Die Spieler, die du bekommst, sind dann völlig fiktiv und einzigartig. Niemand sonst wird also dieselben Spieler haben wie du, und du musst nicht 99 von 100 Teams mit Claudia Pina als Stürmerin sehen. Zum Beispiel habe ich eine 190 cm große schottische Frau im Tor und einen 24-jährigen bärtigen Italiener als defensiven Mittelfeldspieler. Auch die Spielerbewertungen spielen eine große Rolle. Ich hätte diesen Italiener durch einen anderen defensiven Mittelfeldspieler ersetzen können, der im Allgemeinen besser ist, aber nur einen defensiven IQ von 67 (von 99), 54 bei Tackles und 50 bei Sliding Tackles hat. Das bedeutet, dass er ein großes Sicherheitsrisiko darstellt, obwohl er unglaubliche Passfähigkeiten besitzt. Es fällt auch auf, wenn einem Spieler wichtige Attribute fehlen. Ein Stürmer mit schlechtem Abschluss verfehlt das Ziel öfter, und ein langsamer Spieler ist... langsam. Trotzdem kannst du nicht einfach ständig die Sprinttaste gedrückt halten, wie es manchmal in EA FC der Fall ist. Hier erfordert es mehr Intelligenz als nur Laufen und Dribbling. Eine der interessanteren Ideen hier ist, dass jeder Spieler ein potenzielles Level hat. Selbst wenn du gerade einen schlechten Spieler hast, kannst du ihn in eine fantastische Clublegende verwandeln, wenn du genug XP hast. Zum Beispiel habe ich einen Innenverteidiger in der Reserve mit einer Gesamtwertung von 51. Nutzlos. Sein Potenzial liegt jedoch bei 76-88, also könnte er, wenn ich mich entscheide, diesen 18-jährigen Chilenen zu trainieren, zum Monster werden. Das ist etwas, das andere Football-Spiele auf diesem Niveau nicht haben. Im eFootball kann man Spieler entwickeln, aber das macht die guten Spieler nur besser. In EA Sports FC gibt es jetzt Evolutionen, aber man weiß nie, wann sie verfügbar sein werden.

Wenn Sie ein regelmäßiger Spieler von EA Sports FC sind, gewöhnen Sie sich schnell an die Steuerung hier. Die meisten Knöpfe sind genau gleich. A für einen Pass (auf Xbox), X für eine Flanke, B für einen Schuss und Y für einen Steilpass. Halte Y gedrückt, um den Torwart zum Herausstürmen zu bewegen, und halte verschiedene Kombinationen aus LB und RB fest, um Schüsse und Pässe in Lobs und Curler anzupassen. Das Spiel ist auch eher EA FC als eFootball, was das Tempo angeht. Es ist ein schnelles, arcade-ähnliches Spiel, bei dem man immer noch wissen muss, wo und wann man vorbeigehen muss. Glücklicherweise ist es in der Verteidigung ein praktischeres Erlebnis als das, was wir derzeit in EAs Spielen bekommen, wo man die KI praktisch alles machen lassen kann. In Goals musst du manuell verteidigen, und wenn du im falschen Moment tacklingst, besteht ein hohes Risiko, dass der Gegner frei aufs Tor läuft. Alternativ bekommst du eine Karte für einen brutalen Tackle. Bisher habe ich nicht das Gefühl gefunden, dass das Spiel in irgendeiner Weise unfair war oder ein Skript hat, bei dem es leichter ist, in den letzten Minuten zu punkten, weil die Verteidiger tagträumen. Die Entwickler stellen außerdem fest, dass "Matches allein durch Können entschieden werden, ohne Skripte oder Einmischung". Das trotz der Tatsache, dass ich mein letztes Spiel knapp mit 2:1 gewonnen habe, mit 9:1 Schüssen aufs Tor und einem entscheidenden Tor in der 85. Minute. So funktioniert das eben. Ein schlechter Pass von mir in der Abwehr, ein Konter, und plötzlich stand es 1:1, nachdem ich viel zu viele Chancen vergeben hatte. Es fühlt sich auch erfrischend an, ein Spiel zu haben, das bisher keine festgelegte Meta hat, die man spielen muss, um eine Chance zu haben, ohne Lags ist und im Grunde keinerlei Verzögerung hat.

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Goals ist eine Art Football-Spiel, das nicht jedem zusagt, und die Wahl des Grafikstils wird wahrscheinlich die Meinungen spalten. Persönlich habe ich kein Problem damit in einem Spiel, das eher arcade-orientiert ist und fiktive Spieler enthält. Für mich ist das Wichtigste bei einem Footballspiel, dass es Spaß macht zu spielen. Goals macht Spaß zu spielen. Ich denke auf jeden Fall, dass du es ausprobieren solltest, besonders da es kostenlos ist, wenn du die Alternativen leid bist.