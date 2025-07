GO1 setzt sich beim Esports World Cup Fatal Fury: City of the Wolves Turnier durch Ein weiterer Champion wurde am Wochenende gekrönt.

HQ Aufgrund der schieren Anzahl von Turnieren, die im Esports World Cup angeboten werden, werden wir sehen, dass wöchentlich mehrere Sieger und Champions gekrönt werden. Am Eröffnungswochenende wurden insgesamt vier Sieger bekannt gegeben, darunter einer für das Fatal Fury: City of the Wolves -Turnier. Bei diesem Event reisten 16 der besten Spieler aus der ganzen Welt nach Riad, um in einem Turnier gegeneinander anzutreten, bei dem $1 Million auf dem Spiel stand. Nach einer zermürbenden Gruppenphase und Finalrunde war der endgültige Sieger GO1, der sich im großen Finale mit 5:3 gegen Xiaohai durchsetzte. Er kämpfte um DetonatioN FocusMe, GO1 bewies seine Exzellenz mit Kain und Marco, was ausreichte, um das Event zu gewinnen und mit 300.000 $ Preisgeld und 1.000 Club Points für sein Team nach Hause zu fahren, um sich auch im Club Championship einzudecken. Was die nächsten Schritte für GO1 angeht, da die EVO 2025 Anfang August stattfindet und dem Gewinner einen direkten Platz beim SNK World Championship 2025 Finals bietet, können wir nur davon ausgehen, dass GO1 beim Event in Las Vegas erscheinen wird.