Go Fight Fantastic bietet 1-3 Spieler Hack n' Slash

Hack n' Slash mit Freunden zu spielen, macht in der Regel fast automatisch Spaß, und das kommende Go Fight Fantastic scheint ein Paradebeispiel dafür zu sein. Hier können sich 1-3 Spieler (sowohl lokal als auch online) zusammenschließen, um Bird Planet zu retten, der scheinbar in große Schwierigkeiten geraten ist und Ihre Schmugglerbande die letzte Hoffnung ist.

Go Fight Fantastic bietet auch "ein gewisses Maß an zufälliger Levelzusammensetzung", um die Levels jedes Mal frisch zu halten, wenn Sie sie spielen. Es ist auch ein Horde-Modus geplant und die auswählbaren Charaktere können alle verbessert und modifiziert werden.

Seht euch unten einen brandneuen Gameplay-Trailer an, bevor er später in diesem Jahr veröffentlicht wird.