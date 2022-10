Glücksspiel und Verfolgungsjagden der Polizei in Need for Speed Unbound

HQ

Electronic Arts ist, trotz viel Kritik und kleineren Optimierungen nach der Kontroverse um den Start von Star Wars Battlefront II, immer noch dafür bekannt, Mikrotransaktionen und das, was einige als Glücksspiel in ihren größten Spielen betrachten, zu haben, so dass Need for Speed Unbound direkt in das letztere hitzige Thema eintaucht.

Weil wir endlich den ersten echten Gameplay-Trailer für Need for Speed Unbound bekommen haben, und er lenkt das Rampenlicht auf den Fokus des Spiels auf Risiken und Belohnungen, indem er intensive Polizeiverfolgungsjagden zeigt und wie Sie Wetten auf Rennen mit der In-Game-Währung platzieren können, in der Hoffnung, mehr Geld für Ihre extrem getunten Autos auszugeben.