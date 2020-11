Glücksspiel in FIFA kostet EA 10 Millionen Euro Strafe

Das niederländische Gericht verurteilte EA letzten Monat zur Zahlung von Geldstrafen in Höhe von 10 Millionen Euro für die "FUT"-Pakete in FIFA-Spielen. Zuvor beschloss die niederländische Wettbehörde KSA, Anklage gegen EA Sports zu erheben, was der Verlag natürlich abstritt. Das Gericht entschied daraufhin, dass EA die Geldbuße wirklich zahlen musste, was der Publisher erneut bestritt (das Urteil ist also noch nicht rechtskräftig).

Aus Angst vor einer etwaigen Rufschädigung geht der Konzern nun in Berufung, wie ein Vertreter des Unternehmens bei Gamesindustry.biz bestätigte. EA betonte, dass "Spieler aus aller Welt seit vielen Jahren FIFA und FIFA Ultimate Team genießen", weshalb sie von der Entscheidung des Gerichts "enttäuscht" seien. Die eigenen Produkte und Dienstleistungen werden nicht als "Verstoß gegen geltende Glücksspielgesetze" verstanden:

"Wir werden gegen die Entscheidung Berufung einlegen und versuchen, eine Situation zu vermeiden, die sich auf die Fähigkeit niederländischer Spieler auswirkt, die volle Erfahrung von FIFA Ultimate Team zu genießen", schloss der Unternehmenssprecher.