Glücksspiel: Diamond Casino von GTA Online in über 50 Ländern gesperrt

Die Verbindung zwischen Glücksspiel und Gaming ist ein heikles Thema, das in letzten Jahren eine heftige Debatte ausgelöst hat, die mittlerweile sogar die Politiker auf der ganzen Welt beschäftigt. Länder wie Belgien haben diese Praxis komplett verboten, große Publisher mussten aber auch in anderen Ländern umfangreiche Schritte unternehmen, um ihre Lootboxen weiterhin verkaufen zu können. Rockstar interessiert das alles nicht sonderlich, denn sie haben Dienstag ein In-Game-Casino in GTA Online veröffentlicht, in dem Spieler um virtuelle Chips spielen. Das Problem ist nur, dass man die in einigen Ländern sogar für echtes Geld dazukaufen kann (bei uns ist das nicht möglich).

Selbstverständlich hat die Reaktion nicht lange auf sich warten lassen: Der entsprechende Inhalt wurde an vielen Stellen bereits stark reguliert und steht in mehreren Ländern nicht länger zur Verfügung. Wie wir die Lage aktuell verstehen, sind diese Schritte selbstständig durch das Studio geschehen, um etwaigen Verboten und Konsequenzen vorzubeugen. Auf Reddit wurde von verschiedenen Spielern eine Liste mit Ländern zusammengetragen, die Probleme mit dem Zugriff auf das Diamond Casino haben. Einige Nutzer gaben zudem an, dass sie keine virtuellen Chips mehr für das Casino kaufen können. Betroffen sind verschiedene europäische Länder, sowie China, Nordkorea und Orte, an denen Online-Glücksspiele generell illegal sind. In Deutschland ist das alles kein Problem - der Inhalt ist hier frei erhältlich.