Glückliche kleine Dinosaurier

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie es wäre, einen niedlichen kleinen Dinosaurier durch die absurden Katastrophen des prähistorischen Lebens zu führen, ist Happy Little Dinosaurs Ihre Antwort. Dieses Spiel wurde von Unstable Games entwickelt, der gleichen Crew hinter Unstable Unicorns, und verbindet schwarzen Humor mit niedlicher Cartoon-Ästhetik, was zu einer Mischung führt, die chaotisch, frech und überraschend kompetitiv ist.

Prämisse

In Happy Little Dinosaurs schlüpfst du mit deinen Freunden in die Rolle von liebenswerten, aber unglaublich unglücklichen Dinosauriern, die nur versuchen, eine Reihe von Katastrophen zu überstehen – natürliche, emotionale oder andere Katastrophen. Das Ziel? Sei der letzte Dino, der noch steht, oder zumindest der Erste, der 50 Punkte erreicht, und vermeide dabei Meteoriten, Liebeskummer oder, was am schlimmsten ist, peinliche soziale Situationen.

Jeder Spieler beginnt mit einem einzigartigen Dinosaurier-Charakter und einem entsprechenden persönlichen Spielplan. Es gibt eine breite Palette von Charakteren wie den "Nervous Rex" und "Stego Worries", von denen einer ängstlicher und unglücklicher ist als der andere. Der Charme liegt in ihren resignierten Gesichtsausdrücken – sie sind dem Untergang geweiht, und sie wissen es.

Spielablauf

Happy Little Dinosaurs ist ein leicht zu erlernendes Spiel mit einer Kernmechanik, die sich um das Würfeln und das Ziehen von Karten dreht. Die Spieler sehen sich in jeder Runde mit verschiedenen Katastrophen konfrontiert, und das Ziel ist es, entweder mit so wenig Verletzungen wie möglich zu überleben oder deine Mit-Dinos zu überlisten, indem du sie stattdessen die Hauptlast der Katastrophe tragen lässt.

Das Spiel hat drei Arten von Katastrophenkarten: Natürlich, Raubtier und Emotional. Ja, es geht nicht nur um Meteoriteneinschläge und Vulkane; Es gibt auch emotionale Traumata! Denn warum sollte ein Dino keine existenzielle Krise haben? Diese Karten beschreiben verschiedene tragische Ereignisse, denen sich die Spieler stellen müssen, wobei jede Katastrophe die Werte oder Fähigkeiten deines Dinos beeinflusst.

Wo das Spiel wirklich glänzt, ist das strategische Spiel – du nutzt deine Kartenhand, um deine Freunde zu sabotieren oder dein eigenes Ansehen zu verbessern. Einige Karten ermöglichen es dir, einem Angriff auszuweichen oder den Fokus der Katastrophe auf jemand anderen zu verlagern. Andere helfen Ihnen, Ihre Punktzahl zu erhöhen oder Sie zu schützen, wenn es wirklich katastrophal wird. Es hat eine hinterhältige, fast Munchkin-ähnliche Atmosphäre, bei der das Bilden von Allianzen und das anschließende Brechen nur ein Teil des Spaßes ist.

Kunst und Komponenten

Eines der Highlights von Happy Little Dinosaurs ist seine Kunst. Es ist zu gleichen Teilen liebenswert und düster und schafft eine perfekte Balance zwischen niedlicher Dino-Ästhetik und, nun ja, ständiger tödlicher Gefahr. Die Charaktere sind farbenfroh, ausdrucksstark und voller Persönlichkeit, so dass es schwer ist, wütend zu bleiben, selbst wenn das Spiel entscheidet, dass das emotionale Gepäck deines Dinos einfach zu viel ist, um es zu ertragen.

Die Karten und Spielerbretter sind gut gestaltet, leicht zu lesen und robust genug, um viele Spielrunden zu überstehen. Die Ikonografie ist klar und intuitiv, so dass es kein wirkliches Rätselraten gibt, sobald Sie die Regeln gelernt haben. Außerdem wird das Spiel mit einem benutzerdefinierten Würfel geliefert, der dem Chaos ein schönes taktiles Element hinzufügt.

Lernkurve

Wenn Sie neu bei Brettspielen sind, machen Sie sich keine Sorgen. Happy Little Dinosaurs ist für Anfänger zugänglich genug und bietet dennoch eine gewisse strategische Tiefe, um erfahrene Spieler zu unterhalten. Das Regelwerk ist unkompliziert und Sie können ein Spiel in etwa fünf Minuten zum Laufen bringen, wobei jede Runde je nach Gruppe etwa 30 Minuten dauert.

Das heißt, die Zufälligkeit der Würfelwürfe und Kartenziehungen bedeutet, dass Glück, egal wie strategisch Sie vorgehen, immer noch ein großer Faktor ist. Wenn Sie also der Typ sind, der es hasst, Dinge dem Zufall zu überlassen, könnte Sie dieses Spiel frustrieren. Aber wenn du auf unbeschwerten, chaotischen Spaß stehst, bei dem alles passieren kann (und wird), ist es perfekt.

Wiederspielwert

Das Spiel glänzt in Gruppen von 3 bis 5 Spielern, in denen die Interaktions- und Sabotageelemente wirklich zum Tragen kommen. Solo- oder Zwei-Spieler-Spiele verlieren ein wenig von diesem strategischen Hin und Her, aber es macht immer noch Spaß für ein schnelles, lockeres Match. Es gibt eine ordentliche Abwechslung in den Katastrophen- und Strategiekarten, die sicherstellen, dass keine zwei Spiele ganz gleich sind.

Nach einigen Runden können einige Spieler jedoch anfangen, die Muster zu erkennen, die den Wiederspielwert leicht trüben können, wenn sie zu oft gespielt werden. Nichtsdestotrotz gibt es Erweiterungen (und wahrscheinlicher auf dem Weg), die neue Mechaniken und Katastrophen einführen, so dass es einfach ist, das Erlebnis bei Bedarf aufzufrischen.

Fazit

Happy Little Dinosaurs ist ein leichtes, lustiges und optisch ansprechendes Spiel, das sich perfekt für Gruppen eignet, die eine Pause von intensiveren Strategiespielen suchen. Die Balance aus Strategie, Glück und Humor macht es zu einem Hit für Gelegenheitsspiele, und allein die Kunst ist fast den Eintrittspreis wert.

Es wird nicht das verblüffendste Spiel in Ihrer Sammlung sein, aber es ist sicherlich eines der charmantesten. Wenn du also Brettspiele mit einer Seite der Existenzkrise und vielen niedlichen Dinosauriern magst, ist dieses Spiel ein Muss.

Profis:



Charmante, schwarzhumorige Kunst und Themen



Leicht zu erlernen und schnell zu spielen



Lustige, chaotische Interaktion zwischen den Spielern



Nachteile:



Starkes Vertrauen in das Glück



Der Wiederspielwert kann ohne Erweiterungen nach einer Weile nachlassen



Endergebnis: 7.5/10