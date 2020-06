Glorreiches Pixel-Abenteuer No Place for Bravery demonstriert

Ein Entwickler namens Glitch Factory hat uns vor ein paar Tagen ein vielversprechendes 2,5D-Actionspiel präsentiert. Das Game hört auf den Namen No Place for Bravery und es ist ein simpler Slasher mit flotten Kämpfen und einem "Fokus auf Parieren", meint das Team. Narrativ können wir uns wohl auf einiges einstellen, denn hier geht es thematisch darum, dass sich ein Elternteil vor den eigenen Kindern verantworten muss.

Der erfahrene Elite-Soldat Thorn sucht seine verlorene Tochter in einer sehr ungemütlichen Welt. An seiner Seite steht sein Sohn Phid, der miterlebt welche Anstrengungen der eigene Vater für dieses Ziel auf sich nimmt. Glitch Factory verkündet unheilvoll, dass unsere Entscheidungen von den Bewohnern dieser Welt unterschiedlich aufgenommen werden, dementsprechend dürfte No Place for Bravery wohl eine emotional ambivalente Erfahrung werden. Der Titel soll wohl erst nächstes Jahr kommen, aber macht schon einiges her: