Glorious Model D3 Wireless

Wir haben gerade unseren Testbericht über Asus ' ROG Harpe II Ace veröffentlicht, eine Maus, die wir für etwas zu teuer hielten, die aber gleichzeitig so ziemlich alles bietet, was man sich von einer leichten, vielseitigen und gut gestalteten E-Sport-orientierten Maus wünschen kann.

Hin und wieder kommen zwei direkt konkurrierende Produkte gleichzeitig auf den Markt, und das ist die Situation, in der wir uns heute befinden. Glorious bringt jetzt ihr Model 3 Wireless auf den Markt, das zu einem Preis von 169,99 € erhältlich ist, was ziemlich dem Preis des Harpe II Ace entspricht.

Okay, was kann es also? Auch hier handelt es sich um eine vielseitige, aber relativ esports-orientierte leichte Maus, die darauf abzielt, ein extrem geringes Kampfgewicht zu bieten, ohne auf wichtige Funktionen zu verzichten. Es gibt auch eine brandneue Idee, InfinitePlay, aber dazu kommen wir später.

Er wiegt nur 69 Gramm, was ein ganzes Stück mehr ist als das Asus -Modell, aber trotzdem hat der neue BAMF 3.0 -Sensor satte 30.000 DPI (ob das übertrieben ist oder nicht, bleibt dem Einzelnen überlassen) und 750 IPS (oder Zoll pro Sekunde). Wie Asus sind die neuen Schalter für 130 Millionen Klicks ausgelegt und natürlich optisch, und die Passform ist bewusst rechtshändig, so dass sie komfortabler ist als die Harpe II Ace.

Es gibt einen dicken RGB-Streifen, der mich nicht sonderlich stört, und es gibt nur zwei zusätzliche Maustasten, die ebenfalls zuverlässig sind. Die Konstruktion selbst ist recht solide und schlank, als ob Glorious bereits wüsste, wie eine Maus wie diese gestaltet sein sollte, und das merkt man.

Darunter befinden sich 100% PTFE-Füße, und wie der Harpe II Ace kann er über den mitgelieferten 2,4-GHz-Dongle drahtlos eine Polling-Rate von 8000 Hz erreichen, der bei Nichtgebrauch leider nicht im Mausrahmen selbst gespeichert werden kann. Aber es gibt noch etwas anderes, das es kann.

Okay, im Inneren der Maus befindet sich ein winziger interner Akku, der etwa 10 Stunden Nutzung ermöglicht, aber auf der Rückseite befindet sich auch ein herausnehmbarer Akku, den Glorious "InfinitePlay" nennt. Wenn Sie darauf drücken, können Sie es herausnehmen, und die Box wird mit einer Art Dock geliefert, das einen zusätzlichen Akku auflädt, ein schneller Austausch bietet Ihnen zusätzliche 75 Stunden Nutzungsdauer oder weit über 120 Stunden mit Bluetooth.

Darüber hinaus erhalten Sie mit diesem Dock schnellen Zugriff auf wichtige Einstellungen wie DPI und Polling. Man könnte darüber streiten, ob ein Gerät, das über 70 Stunden durchhält, wirklich einen zusätzlichen Akku im Standby benötigt, aber das heißt, man kann das ganze Konzept hier nur begrüßen, das fast dem genialen Ansatz von SteelSeries mit dem Arctis Nova Pro Wireless ähnelt. Zu wissen, dass Sie immer Strom zur Verfügung haben, dass Sie im kritischen Moment nie ein USB-C-Kabel ausgraben müssen, ist wirklich ein Segen, ein Segen, von dem die Hardcore-Benutzer nur noch mehr profitieren.

Die D3 Wireless ist nicht nur eine leistungsfähige Maus, die der Harpe II Ace Konkurrenz macht, sondern auch eine Maus, die tatsächlich ein wenig über den Tellerrand hinausschaut. Das möchte ich belohnen, auch wenn es einige Konsequenzen für das Gewicht hat.