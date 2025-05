Globale Märkte steigen, da sich die USA und China auf einen vorübergehenden Waffenstillstand einigen

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten und China . Die globalen Märkte erholten sich am Montag, nachdem sich die Vereinigten Staaten und China darauf geeinigt hatten, die hohen Zölle für 90 Tage auszusetzen, was eine vorübergehende Erleichterung in einem langwierigen Handelsstreit bot, der den Handel im Wert von fast 600 Milliarden US-Dollar gestört hatte.

Die Anleger begrüßten den Schritt, da die Zölle auf beiden Seiten drastisch gesenkt und die Exportbeschränkungen gelockert wurden. Kernmeinungsverschiedenheiten, die von Industriesubventionen bis hin zu den Forderungen der Vereinigten Staaten nach Fentanyl reichen, sind jedoch nach wie vor ungelöst.