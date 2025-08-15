HQ

Die globalen Gespräche zur Beendigung der Plastikverschmutzung haben sich erneut aufgelöst, da sich die Länder anscheinend einfach nicht auf die beste Lösung einigen können, um mit unserer Abhängigkeit von der Produktion von Plastik und dem dafür erforderlichen Öl umzugehen.

Wie die BBC berichtet, handelt es sich um die sechsten UN-Verhandlungen in drei Jahren, die in einer Sackgasse endeten. Etwa 100 Länder forderten eine Einschränkung der Produktion von Plastik, während die Ölstaaten sich dagegen wehrten und sagten, dass ein Fokus auf Recycling vorteilhafter wäre.

Kubanische Delegierte sagten, dass eine "historische Chance" verpasst worden sei, aber es gebe keine Pläne, das Streben nach einer Einschränkung der Plastikproduktion zu stoppen. Kunststoffe kommen nach wie vor vielen Sektoren zugute, aber Wissenschaftler sind besorgt über die giftigen Chemikalien, die sie enthalten, die die Umwelt und unseren Körper beeinträchtigen können, wenn sie in kleinere Stücke zerfallen.

"Es ist ungerecht, dass wir die Hauptlast einer weiteren globalen Umweltkrise tragen müssen, zu der wir nur minimal beitragen", sagte der Pazifikstaat Palau.

Die Kunststoffproduktion ist von zwei Millionen Tonnen im Jahr 1950 auf 475 Millionen Tonnen im Jahr 2022 gestiegen und wird voraussichtlich ohne Regulierung weiter steigen. Während die Kunststoffhersteller glauben, dass die Plastikverschmutzung durch geeignete Abfallverfahren eingedämmt werden kann, glauben Wissenschaftler, dass es Einschränkungen in der Produktion sowie ein verbessertes Recycling braucht, um die Umweltverschmutzung zu stoppen.