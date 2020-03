Globale Gaming-Communitys spenden über 4 Millionen Euro an australische Hilfsorganisation Bushfire Relief

Als ob der Kampf gegen das ansteckende Coronavirus nicht schon genug wäre, befasst sich Australien immer noch mit den Folgen des verheerenden Buschfeuers, das auf dem kleinsten Kontinent bis zur letzten Woche gewütet hat. Mehr als 11 Millionen Hektar Land wurden vom Feuer versengt, mindestens 33 Menschen wurden dabei getötet und unzählige einzigartige Tierlebensräume zerstört. Verschiedene Länder und Organisationen haben bereits auf verschiedenem Wege Hilfe für Australien zugesichert, daran beteiligt sich natürlich auch die Videospielbranche, die die weltweiten Hilfsmaßnahmen finanziell unterstützen.

GamesIndustry hat sich damit genauer beschäftigt und eine Bilanz gezogen. Verschiedene Gaming-Communities aus der gesamten Industrie haben ihren Informationen zufolge Spenden in Höhe von insgesamt mehr als 4,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet ca. 4 Millionen Euro) für die australische Hilfsorganisation Bushfire Relief gesammelt.

Insbesondere die Fans von Call of Duty und Käufer des Humble Bundles waren laut diesem Bericht großzügig. Activision hat beispielsweise durch den Verkauf des DLCs "Outback Relief" in Call of Duty: Modern Warfare 1,6 Millionen US-Dollar gesammelt. Wer zuletzt ein Humble Bundle im Wert von über 25-Dollar kaufte, hat mit seinen Spenden ebenfalls dazu beigetragen, dass das Unternehmen insgesamt 2,5 Millionen US-Dollar für die Aufforstung von Australien gesammelt hat. Darüber hinaus spendeten Sony, Digital Extremes, Wargaming.net und Ubisoft ebenfalls große Beiträge für den Wiederaufbau. Gaming kann also wieder einmal etwas bewegen und seinen Anteil für unsere Gesellschaft leisten.