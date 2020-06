Glitschiger Twin-Stick-Shooter Clid the Snail kriecht 2021 auf PS4

In Spanien unterstützt Sony Newcomer und Indie-Teams mit dem sogenannten "Playstation Talents Award" finanziell und strategisch bei der Veröffentlichung ihrer Spiele. Den Gewinnern wird eine große Ehre zuteil, doch damit geht eine gewisse Verantwortung einher, da sie einen großen Teil der Hoffnung für unabhängige Entwickler in Spanien schultern. Momentan lasten diese Erwartungen auf dem Team von Weird Beluga Studio aus Madrid, die einen Twin-Stick-Shooter im Reich der Kriechtiere am Start haben.

Im Playstation-Blog haben wir diese Woche erfahren, mit welchen Schwierigkeiten die Mannschaft in diesen Zeiten zu kämpfen hat. Wir erfahren im Text das ungefähre Erscheinungsdatum von ihrem ersten Spiel Clid the Snail, das im ersten Quartal 2021 digital für die Playstation 4 Store erscheinen soll. Die Kooperationsvereinbarung mit Sony, die die Entwickler aus eigener Tasche bezahlen, hält nämlich genau ein Jahr lang. Daher befürchten die fünf Entwickler derzeit, dass sie einige Elemente aus dem finalen Spiel herausschneiden müssen, um ihre Deadline einzuhalten.