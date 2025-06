Glinda und Elphaba treffen sich im Wicked: For Good Trailer

Wir sind zwar nur noch knapp sechs Monate vom Veröffentlichungsdatum von Wicked: For Good entfernt, aber wir haben jetzt unseren ersten Trailer, um zu sehen, was in Jon M. Chus Fortsetzung von Wicked aus dem Jahr 2024 vor sich geht.

In der zweiten Hälfte des gefeierten MusicalsWicked: For Good ist Elphaba auf der Flucht, nachdem sie Oz, dem Zauberer, und all den Menschen, die sie kannte, den Rücken gekehrt hat. Wenn man bedenkt, dass der erste Film den größten Teil des ursprünglichen Musicals abdeckte, wird Wicked: For Good einige zusätzliche Songs hinzufügen und wahrscheinlich zusätzliche Handlungselemente einbringen.

Wir bekommen auch einen Blick auf die Truppe aus Der Zauberer von Oz, einschließlich eines feigen CGI-Löwen. Wir sind uns noch nicht sicher, wer Dorothy spielt, aber wir werden es wahrscheinlich bald herausfinden.

Wicked: For Good kommt am 21. November in die Kinos.