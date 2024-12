Glen Schofield stellte EA das Projekt Dead Space 4 vor, aber sie sagten nein

HQ

Anfang letzten Jahres hatten wir einen merkwürdigen Zufall, als Dead Space Remake und The Callisto Protocol, das Projekt, das vom ursprünglichen Schöpfer des Originals Dead Space, Glen Schofield, in Striking Distance vorangetrieben wurde. Dieser Zufall führte zu Titeln, die ähnlich aussahen, sich aber in der Tiefe unterschieden. Am Ende blieben die Verkaufszahlen von The Callisto Protocol weit hinter den Erwartungen zurück, und Striking Distance mussten drastisch Personal abbauen, einschließlich Schofield selbst.

Kürzlich traf sich Schofield mit seinen alten Mitstreitern, Bret Robbins (Creative Director von Dead Space ) und Christopher Stone (Animation Director) auf dem Dan Allen Gaming Channel (danke, ResetEra), wo das Trio zugab, dass sie eine gute Idee für Dead Space 4 hatten, aber EA lehnte sie "respektvoll" ab.

"Nun, wir sind nicht zu tief gegangen, sie sagten nur, nein, wir sind im Moment nicht interessiert, wir wissen es zu schätzen, bla bla bla bla, und wissen Sie, wir wissen, mit wem wir reden müssen, also sind wir nicht weiter gegangen, und wir haben ihre Meinung respektiert, wissen Sie, sie kennen ihre Zahlen und was sie zu versenden haben und all das."

Die Kreativen schließen dieses Kapitel jedoch nicht vollständig, auch wenn im Moment nichts feststeht.

"Die Branche befindet sich gerade an einem seltsamen Ort." sagte Stone. "Die Leute zögern wirklich, etwas zu riskieren, also muss man es mit Vorsicht genießen, wer weiß, vielleicht würden wir es eines Tages alle gerne tun."

"Ja, wir haben ein paar Ideen." sagte Schofield.

Möchtest du ein viertes Dead Space Spiel sehen?