Glen Schofield glaubt, dass er bei seinem letzten Spiel Regie geführt haben könnte

Es waren keine einfachen Jahre für Glen Schofield, den Schöpfer von Dead Space. Der bekannte Entwickler hatte sehr vielversprechende 2020er Jahre geplant, mit der Gründung des Studios Striking Distance und dem interessant aussehenden The Callisto Protocol, was darauf hindeutet, dass Schofield wieder zu dem zurückgekehrt ist, was er am besten kann, nämlich Sci-Fi-Horror. The Callisto Protocol erwies sich jedoch nicht als großer Erfolg, und kurz darauf verließ er Striking Distance, und viele fragten sich, was als nächstes für ihn kommen wird.

In einem Beitrag auf LinkedIn verrät Schofield, dass er seit kurzem mit seiner Tochter Nicole Schofield, die zuvor auch bei Striking Distance gearbeitet hat, an einem Horrorspiel arbeitet. Es wurde als "Subgenre des Horrors" beschrieben und stieß auf großes Interesse, bevor die Verlage immer wieder darum baten, das Produktionsbudget immer wieder zu reduzieren, bis es ein Gesamtbudget von 2-5 Millionen Dollar hatte. Dies führte dazu, dass die Schofields das Projekt aufgab und Glen ein Statement veröffentlichte, in dem er anzudeuten scheint, dass seine Zeit als Game Director vorbei ist.

"Was mich angeht – ich habe an Spielen jeder Größe gearbeitet. Von 2 von uns bis zu über 300 Entwicklern. Ich habe die letzten 15-20 Jahre damit verbracht, mit großartigen Teams große AAA-Titel zu gewinnen. Das ist es, was ich mache. Das ist es, was ich liebe. Aber da die Branche eine Pause einlegt, fühlt es sich so an, als wäre AAA noch weit davon entfernt.

"Also bin ich wieder bei meiner Kunst. Ich vermisse alles; Das Team, das Chaos, die Freude, etwas für die Fans zu bauen. Ich bin immer noch da, mache Kunst, schreibe Geschichten und Ideen und feuere die Branche immer noch an. Aber vielleicht habe ich bei meinem letzten Spiel Regie geführt. Wer weiß? Wenn ja, danke, dass du meine Spiele spielst."

Sie können das vollständige Statement hier lesen, in dem Schofield auch tonnenweise Informationen darüber teilt, warum das in Entwicklung befindliche Horrorspiel eingestellt wurde und wie es sich auf die Mitarbeiter ausgewirkt hat, die bei der Entwicklung des Spiels in Großbritannien und den Vereinigten Staaten geholfen haben.