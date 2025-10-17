Glen Schofield befürchtet, dass Microsoft die Seele von Call of Duty durch die Unternehmenskultur zerstören wird

HQ

Ist Call of Duty in Schwierigkeiten? Der Call of Duty-Veteran und ehemalige Sledgehammer-Mitarbeiter Glen Schofield ist dieser Meinung und äußerte in einem Interview während der Gamescom seine sehr realen Bedenken, dass der Militär-Shooter der Unternehmenskultur von Microsoft zum Opfer fallen könnte. Eine Situation, die er mit Halo vergleicht und wie dieses Franchise seiner Meinung nach in den letzten Jahren falsch gehandhabt wurde.

"Ich mache mir große Sorgen darüber, das tue ich wirklich. Denn was passiert mit Gears of War, wo ist Halo... weißt du, was ich meine? Und wenn man sich EA anschaut, schaut man sich diese großen Unternehmen an, und ich frage mich: Wo sind die Strike-Spiele? Wo ist dieses Spiel? Es gibt so viele, die einfach auf der Strecke bleiben."

Schofield erklärte auch, dass solche Dinge leicht passieren können, wenn große Unternehmen unabhängige Studios schlucken und sie zwingen, sich an eine neue Art und Weise anzupassen.

"Wenn man erst einmal von einem dieser Unternehmen assimiliert wird, nimmt man leider einige seiner Eigenschaften an. Ich könnte mir vorstellen, dass das Bonussystem von Call of Duty jetzt verschwunden ist und durch ihres ersetzt wird, und die Leute werden sagen: 'Das ist nicht dasselbe.' "

Aber es ist nicht einfach der Kulturwandel, der Schofield Sorgen bereitet. Er weist auch darauf hin, dass ein Großteil des Schlüsselpersonals des Entwicklers schon lange nicht mehr da ist. Entweder haben sie anderswo Zuflucht gesucht, mit weniger unternehmerischem Druck und mehr kreativer Freiheit, oder sie haben die Branche ganz verlassen.

Stimmen Sie dem zu, was Schofield sagt? Hat er Recht und ist Call of Duty in Gefahr?