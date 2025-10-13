HQ

Es scheint, dass Charlie Cox nicht der einzige Hollywood-Name ist, der mit Clair Obscur: Expedition 33 in Verbindung gebracht wird, da Glen Powell an jeder Art von Adaption beteiligt sein möchte, die mit dem erfolgreichen RPG zu tun hat.

Im Gespräch mit IGN verriet Powell, dass er in letzter Zeit Clair Obscur: Expedition 33 gespielt hat und sagte: "Wenn es einen Expedition 33-Film gibt, wäre ich sehr interessiert." Er lehnte es ab, einen Kommentar abzugeben, als er gefragt wurde, welche Rolle er spielen würde, obwohl die Fans ihn wahrscheinlich allein aufgrund dieser einen Information in einer Reihe von Rollen besetzen werden.

Natürlich hat Clair Obscur: Expedition 33 mit The Story Kitchen bereits einen Film in Arbeit. Ob Powell dabei sein wird, wissen wir nicht, aber er wäre im Moment ein großer Gewinn für jede Videospieladaption. Nach seinem Romcom-Hit "Anyone But You" und mit Rollen in "The Running Man", "Hit Man" und seitdem in "The Running Man", "Hit Man" und seitdem in "The Running Man", "Hit Man", ist Powell einer der wichtigsten Hauptdarsteller Hollywoods und würde dazu beitragen, die Aufmerksamkeit von Nicht-Gamern auf ein Projekt wie Clair Obscur: Expedition 33 zu lenken. Er sollte besser anfangen, seinen französischen Akzent zu üben.