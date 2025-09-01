Glen Powell verkleidet sich in der kommenden Comedy-Serie Chad Powers

Was machst du, wenn du so gehasst wirst, dass du wahrscheinlich keine Chance mehr hast, deinen Traum zu verfolgen? Nun, du veränderst dein Gesicht. Oder, wie Glen Powell es im neuen Trailer zur kommenden Comedy-Serie Chad Powers ausdrückt, man "macht eine Mrs. Doubtfire".

Nachdem Russ Holliday seine sportliche Karriere viel zu schnell beendet hat, beschließt er, seine Identität zu ändern und für offene Probetrainings nach Südgeorgien zu gehen, wo er zur Titelfigur von Chad Powers wird. Die Tarnung von Chad Powers mag Powell überraschend hässlich aussehen lassen, aber sie funktioniert, um seinen Trainer und seine Teamkollegen zu täuschen.

Es kommt zu Eskapaden, wie du wahrscheinlich schon erraten hast, da Powers nicht in der Lage ist, zu duschen oder seinen Helm abzunehmen, da beides sein neues Aussehen ruinieren könnte. Wir sind sicher, dass das Geheimnis irgendwann herauskommen wird, aber wir müssen bis zum 30. September warten, um herauszufinden, wann Chad Powers auf Hulu ausgestrahlt wird.