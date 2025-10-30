Glen Powell über die Rückkehr zu Chad Powers: "Wir würden uns wirklich über eine weitere Staffel freuen"

HQ

Wenn ihr die Comedy-Serie Chad Powers verfolgt habt, wisst ihr wahrscheinlich, dass die erste Staffel mit einem ziemlich abrupten und großen Cliffhanger endet. Es ist ein so unerwartetes Ende, dass man zweifellos gespannt ist, ob die Geschichte noch erweitert wird und ob es jemals eine zweite Staffel geben wird.

Im Moment gibt es noch kein grünes Licht für eine zweite Staffel, aber im Gespräch mit The Hollywood Reporter sprachen Hauptdarsteller Glen Powell und Co-Star Steve Zahn darüber, ob sie zurückkehren und weitere Episoden von Chad Powers liefern möchten.

"Ich würde sagen, das ist offensichtlich die Entscheidung des Publikums, wenn wir eine zweite Staffel bekommen." Powell begann. "Also bitte sagt allen, sie sollen einschalten. Wir würden uns sehr über eine weitere Staffel freuen."

Zahn mischte sich dann ein und fügte hinzu, dass "wir eine weitere Saison haben müssen", bevor Powell weiter ausführte: "Genau. Die Realität ist, dass es noch viel mehr zu erzählen gibt. Schon früh gab es eine Konstruktion für einen Handlungsbogen, wie der Wels aussehen würde. Wir haben also einen Anfang, eine Mitte und ein Ende vor Augen. Aber die Leute müssen einschalten und uns zeigen, dass sie es sehen wollen. Wir glauben an diese Show. Ich glaube, wir haben hier eine Hit-Show und eine, die die Welt wirklich lieben wird. Wenn wir das Privileg bekommen, eine zweite Staffel zu machen, haben wir einige lustige Sachen im Sinn."

Wenn ihr Chad Powers noch nicht gesehen habt, sind alle sechs Episoden der ersten Staffel jetzt auf Disney+ zu sehen, und ihr könnt euch unten auch einen Trailer für die Serie ansehen und sogar unsere spezielle Rezension der Serie hier lesen.

Möchtest du mehr Chad Powers Episoden?