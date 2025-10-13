Glen Powell tut alles, was er kann, um ein manipuliertes Spiel im neuen The Running Man Trailer zu schlagen

HQ

Wir sind weniger als einen Monat von Edgar Wrights Remake von The Running Man entfernt, und Paramount hat uns vor dem Kinostart des Films mit einem neuen Trailer verwöhnt. Wir erhalten einen frischen Blick auf die Handlung, etwas mehr Action und einen Einblick in die Manipulierung des Spiels von Anfang an.

Falls Sie es nicht wissen: The Running Man spielt in einer alternativen Version der Erde in der nahen Zukunft, wo die Teilnehmer an einem im Fernsehen übertragenen Spiel teilnehmen können, bei dem ihr Leben buchstäblich aufs Spiel gesetzt wird. Sollten sie 30 Tage überleben, in denen sie von ausgebildeten Attentätern und allen anderen, die sie töten wollen, gejagt werden, können sie eine Milliarde Dollar gewinnen.

Für Glen Powells Ben Richards scheint es jedoch so zu sein, dass es nicht so einfach sein wird, das Geld zu gewinnen, wie zu überleben. Josh Brolins schurkischer TV-Produzent erklärt ihm, dass es keine einfache Aufgabe ist und dass es Mächtige gibt, die Powell daran hindern wollen, das Geld zu gewinnen, das er braucht, um seine Tochter zu retten.

The Running Man kommt am 7. November in die Kinos.