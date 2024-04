Glen Powell glänzt im ersten Trailer zu Hit Man

Während es oft schwierig ist, die Qualität eines Films zu bestimmen, bevor man tatsächlich die Gelegenheit hatte, sich hinzusetzen und ihn vollständig anzusehen, scheint die kommende Actionkomödie für Netflix, die Hit Man, ein ziemlich vielversprechendes Projekt zu sein.

Der Film mit Glen Powell in der Hauptrolle an der Seite von Adria Arjona dreht sich um einen Professor, der sein Talent als falscher Hit Man bei verdeckten Polizeieinsätzen entdeckt, aber bald in eine Welt der Täuschung verwickelt wird, als er auf einen Kunden trifft, der sein Herz stiehlt. Überraschenderweise ist es auch eine Handlung, die auf einer wahren Geschichte basiert.

Hit Man soll am 7. Juni 2024 auf Netflix erscheinen, und Sie können den Trailer zum Film unten sehen.