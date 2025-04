Glen Powell erhielt Arnold Schwarzeneggers Segen für das Remake von "Running Man"

The Running Man Remake soll noch in diesem Jahr erscheinen. Der Film stammt von Edgar Wright und Glen Powell wird die Hauptrolle übernehmen, der einst von keinem Geringeren als der Action-Legende Arnold Schwarzenegger gespielt wurde.

Um sich voll und ganz in der Rolle zu fühlen, glaubte Powell, dass er Schwarzeneggers Segen brauchte, um sich The Running Man zu eigen zu machen. Wie er gegenüber People erklärte, nahm Powell schließlich Kontakt zu Arnolds Sohn Patrick Schwarzenegger auf, der schließlich ein Treffen mit seinem Vater arrangierte.

"Arnold hat uns seinen Segen gegeben." sagte Powell. "[Sein Sohn] Patrick Schwarzenegger ist ein guter Freund von mir und ich fragte Patrick, ob ich mit Arnold sprechen könnte, und ich hatte Arnold seit den Dreharbeiten zu 'Expendables' in Bulgarien nicht mehr gesehen."

"Arnold hat uns seinen vollen Segen gegeben und wir können Arnold in ein paar Wochen hier ein ganz bestimmtes lustiges Geschenk aus dem Film machen. Ich freue mich sehr, ihn zu sehen", fuhr er fort.

Genau wie im Originalfilm folgtThe Running Man Remake einem Mann in einer futuristischen, dystopischen Gesellschaft, in der er eine tödliche Spielshow überleben muss, in der er gegen Sträflinge, Mörder und mehr antreten muss.