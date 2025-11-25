Glen Powell bahnt sich seinen Weg zu einem Vermögen von 20 Milliarden Dollar in A24s How to Make a Killing

Was würden Sie tun, wenn Sie Achter in der Thronfolge eines Familienvermögens von über 20 Milliarden Dollar wären? Glen Powell weiß ganz genau, was er tun würde, denn im kommenden How to Make a Killing von A24 wird er sozusagen "ein paar Äste des Stammbaums beschneiden", um seinen Weg zu lebens- (und generationsveränderndem) Reichtum zu ebnen.

Der Film soll im Februar 2026 Premiere feiern, von dem wir noch kein festes Datum im Kalender haben, und bietet eine Starbesetzung, die Powell mit den Talenten von Margaret Qualley, Jessica Henwick, Bill Camp, Zach Woods, Topher Grace und Ed Harris unterstützt, wobei der Film selbst von John Patton Ford (zuvor von Emily the Criminal) geschrieben und inszeniert wurde.

Da die Premiere für Anfang 2026 angesetzt ist, können Sie unten den Trailer zu How to Make a Killing sehen, um herauszufinden, ob Sie; Ich werde ins Kino gehen, um diesen kommenden Film zu sehen.