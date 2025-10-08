Gleitschirm-Bombenanschlag auf buddhistisches Fest in Myanmar fordert mindestens 24 Tote

HQ

Ein buddhistisches Fest in Zentralmyanmar wurde gerade zu einem Massaker, als ein Gleitschirm Bomben auf eine Menge von Demonstranten abwarf, die gegen das Militärregime protestierten. Die Explosion zerriss die Versammlung während des Thadingyut-Festes und tötete mindestens 24 Menschen und verletzte viele weitere. Lokale Widerstandskämpfer sagten, sie hätten vor einem möglichen Luftangriff gewarnt, seien aber nicht in der Lage gewesen, den Angriff zu verhindern. Menschenrechtsgruppen verurteilten den Angriff als Teil einer wachsenden Welle wahlloser Luftangriffe der Junta, die mit wachsendem Druck und schwindenden militärischen Ressourcen konfrontiert ist. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!