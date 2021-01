Gleichgeschlechtliche Romanzen aufgrund von Medienkritik aus Mass Effect 2 entfernt

You're watching Werben

Viele Teile der Welt sind unterschiedlichen Geschlechtsidentifikationen und sexueller Orientierung gegenüber heute offener aufgeschlossen als noch vor zehn Jahren, doch das Thema birgt nach wie vor Konfliktpotential in sich. 2011, als Mass Effect 2 auf den Markt kam, wurde im kleineren Kreis aber bereits darüber diskutiert, warum uns das Spiel nicht die Möglichkeit gibt, eine Romanze mit Figuren des gleichen Geschlechts zu beginnen.

Im Interview mit The Gamer enthüllt Brian Kindegran, einer der verantwortlichen Autoren von Mass Effect 2 und insbesondere der Figur Jack, dass die menschliche Biotikerin ursprünglich als pansexuelle Figur beschrieben wurde. Im fertigen Spiel ist Jack jedoch heterosexuell und das hat einen unangenehmen Grund:

"Mass Effect wurde in den USA von Fox News zu Unrecht kritisiert, was zu der Zeit... nun, vielleicht dachten damals mehr Menschen auf der Welt, dass es einen Zusammenhang zwischen der Wahrheit und dem gibt, was bei Fox News diskutiert wurde. Die Entwicklergruppe von Mass Effect 2 war ein ziemlich fortschrittliches und aufgeschlossenes Team, aber es gab große Unruhen unter den höheren Leuten [...]. Das erste Mass-Effect-Spiel hatte eine schwule Beziehung: Liara - die auf dem Papier technisch gesehen nicht homosexuell war, da sie zu einer gleichgeschlechtlichen Rasse gehört... Ich denke es gab Bedenken, dass [...] das Spiel erneut in die Schusslinie geraten könnte, deshalb musste Mass Effect 2 etwas vorsichtiger sein. [...] Die Kurzversion lautet, dass viele von uns [darum gebeten wurden, Jacks Sexualität] auf eine traditionellere Sichtweise zu fokussieren."

Seit der Fox-News-Debatte sind fast vierzehn Jahre vergangen. Wenn ihr euch ansehen möchtet, was damit gemeint ist, dann findet ihr in diesem Mitschnitt einen Vorgeschmack der unprofessionellen Berichterstattung des US-amerikanischen TV-Senders.