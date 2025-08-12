Glassbreakers: Champions of Moss wird in dieser Weihnachtssaison erscheinen

HQ

Im Rahmen der VR Games Showcase hat Entwickler Polyarc gerade das offizielle Startfenster für Glassbreakers: Champions of Moss enthüllt. Dieser Echtzeit-Action-Strategie-Battler, der in der weiteren Welt von Moss angesiedelt ist, soll bereits in dieser Weihnachtszeit über Steam und Meta Quest auf dem PC erscheinen, was auf eine Veröffentlichung Ende November oder Dezember hindeutet.

Mit diesen Informationen im Hinterkopf haben wir auch erfahren, was das Spiel bei der Veröffentlichung enthalten wird. Wir können uns auf 12 spielbare Champions, vier Karten, ein Fortschrittssystem, das es den Spielern ermöglicht, in ihrem eigenen Tempo zu spielen, viele kosmetische Gegenstände zum Verdienen, einen kooperativen Buds -Modus und sogar einen Community-First-Ansatz erwarten, der versucht, Spieler aus der ganzen Welt zusammenzubringen und ihr Feedback und ihre Gedanken zur Kenntnis zu nehmen.

Lead Designer Chris Bourassa sagte über Glassbreakers: "Als wir VR vor mehr als 10 Jahren ausprobierten, stellten wir uns vor, dass das Gefühl der Immersion und Verbundenheit, das man mit Freunden und Charakteren haben könnte, ein zusätzliches Maß an Spannung und Freude in die Art von Spielen bringen würde, die wir liebten. Und mit einem Team, das sich für kompetitive Spiele begeistert, war Glassbreakers der erste Prototyp, den wir gemeinsam entwickelt haben. Ich meine, wer würde nicht gerne seine Actionfiguren aus der Kindheit in einem Echtzeitkampf in einer immersiven Fantasy-Welt zum Leben erwecken?! "

Wir haben noch nicht das genaue Veröffentlichungsdatum für das Spiel erfahren, aber es wird zweifellos eher früher als später kommen.