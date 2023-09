Glassbreakers: Champions of Moss enthüllt neuen Champion und gibt eine Vorschau auf die offene Beta auf Steam VR

Polyarc hat den nächsten Schritt auf seinem Weg zur Veröffentlichung von Glassbreakers: Champions of Moss angekündigt. Der VR-Titel, der bisher auf Meta Quest 2 von App Lab verfügbar war, beginnt heute seine Open-Beta-Phase am Steam und feiert dies mit der Einführung eines neuen Champions. Er ist MJ22, liebevoll "Mojo" genannt, mit einem ganz eigenen Stil, der den Fans der Moss-Serie jedoch vertraut ist.

Mojo bringt einen neuen "Haken" mit sich und ähnelt den stählernen Soldaten, denen du in Moss und Moss: Book II gegenüberstehst, aber dieser scheint mit einem Willen ausgestattet zu sein. "Mit Mojos Fähigkeit kann man zum ersten Mal die Position der Champions des gegnerischen Spielers physisch manipulieren und so einzigartige taktische Elemente ins Spiel bringen", sagt Saint Girons. "Wir haben bereits kreative Wege gesehen, wie Spieler Mojos Fähigkeiten genutzt haben, um das Tempo eines Spiels mit einer einzigen Aktion zu verändern, und wir hören nicht bei Mojo auf. Wir freuen uns darauf, im Rahmen unseres Engagements für den Live-Service noch mehr Champions und Features in das Spiel zu integrieren."

Die Bewegung und die Fähigkeiten der Champions waren etwas, über das auch Danny Bulla, Design Director von Glassbreakers, auf der Gamescom sprach. "Ihr denkt wahrscheinlich, dass es ein bisschen weit hergeholt ist, drei Champions zu kontrollieren, wenn es schwer genug ist, einen zu kontrollieren. Wir haben es vereinfacht, um die Annäherung zu erleichtern und zu versuchen, die kognitive Belastung der Spieler zu reduzieren, damit es einfach ist. (...) Wir haben uns teilweise von anderen Echtzeit-Strategietiteln inspirieren lassen, sie aber mit Virtual Reality kombiniert."

Zusätzlich zu diesem Charakter veranstaltet Polyarc auch ein besonderes Event namens "Chest Quest". Von jetzt an bis zum 5. Oktober hat das Studio die Rate erhöht, mit der Spieler ihre wöchentlichen Truhen aufleveln, um schneller voranzukommen.

Werdet ihr die offene Beta von Glassbreakers: Champions of Moss ausprobieren, die auf Steam gestartet ist?