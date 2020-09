Gläserner Termin steht für magisches Abenteuer The Girl of Glass

Vor ein paar Monaten ist uns ein hübsches Point&Click-Adventure aufgefallen, das mit einem bezaubernd bunten Art-Style auf sich aufmerksam macht. The Girl of Glass ist eines der Projekte, die im Square Enix Collective die nötige Unterstützung erhalten, um das Licht der Welt zu erblicken und unsere Autorin Anne wird sich das Vorhaben in den nächsten Wochen für euch genauer anschauen. Entwickler Markus Oljemark aus Schweden arbeitet seit 2016 an dem Vorhaben und er hat uns diese Woche das Erscheinungsdatum für sein Abenteuer mitgeteilt: Am 22. September wird der Titel auf dem PC bereitstehen. Auf Steam könnt ihr bereits jetzt das erste Kapitel erleben und eine Einführung in die Geschichte von Titelheldin Kristal erleben.

You're watching Werben