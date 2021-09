Glados bringt Kuchen, Portale und Fallen mit zu Evil Genius 2: World Domination

HQ

Valve unterstützt das Aufbaustrategiespiel Evil Genius 2: World Domination mit weiteren Inhalten, wie Entwickler Rebellion am Nachmittag verrät. Geräte und Technologien von Aperture Science - das fiktive Unternehmen ist bekannt aus dem kultigen Puzzle-Spiel Portal - sind heute als kostenloses Update in das Spiel gelangt.

Superschurken sind auf diesem Wege in der Lage, ihre Geheimbasen mit Portalen, automatischen Geschützen und neuen Fallen auszustatten. Zum einen dürft ihr eine Testkammer bauen, die optisch an die Spielumgebungen von Portal erinnert. Darüber hinaus gelangen optische Dekorgegenstände und Sicherheitsanlagen, mitsamt vier neuer Fallen (eine davon ist als Kuchen getarnt) in das Spiel.

Wem das noch nicht reicht, der kann sich für 3,49 Euro das DLC "Mechanical Minions Pack" dazukaufen. Der Inhalt führt tatkräftige Roboter ein, die pflichtbewusst und (beinahe) unerschöpflich ihrer Arbeit nachgehen. Ihr müsst die Maschinen nicht anwerben, sondern in speziellen Anlagen produzieren. Mit Unterhaltskosten oder menschlichen Bedürfnissen müsst ihr euch nicht auseinandersetzen, doch die Roboter-Arbeiter sollten regelmäßig Ladestationen aufsuchen, um dort ihren Akku aufzuladen - ansonsten explodieren sie anscheinend. Neben zwei neuen Untergebenen gibt es entsprechende Anlagen und Geräte, die ihr in euer bestehendes Spiel unterbringen könnt.

Evil Genius 2: World Domination könnt ihr bereits auf dem PC spielen und Ende des Jahres plant Rebellion eine Veröffentlichung des Spiels auf den aktuellen Xbox- und Playstation-Plattformen. Wenn ihr mehr über die Qualitäten des Titels erfahren wollt, empfehlen wir euch einen Blick in unsere Kritik zu werfen.