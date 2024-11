Gladiator 2 wird von einem bekannten Historiker scharf kritisiert

HQ

"Totaler Hollywood-Bullshit." So beschreibt Dr. Shadi Bartsch, Historiker an der Universität von Chicago und Autor mehrerer Bücher über das Römische Reich, Gladiator 2. Ohne zu spoilern, merkt Bartsch an, dass ein Großteil der Action im Kolosseum reine Erfindung ist, insbesondere in Bezug auf die beteiligten Tiere und deren Einsatz. Als The Hollywood Reporter den Regisseur des Films, Ridley Scott, mit dieser Kritik konfrontierte, tat er sie als "historische Spitzfindigkeit" ab. Gladiator 2 feiert am 14. November in Schweden Premiere, und obwohl es vielleicht nicht besonders historisch korrekt ist, hoffen wir zumindest, dass es sehr unterhaltsam ist.

Was sind deine Erwartungen an Gladiator 2, und freust du dich auf den Film?