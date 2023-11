Gladiator 2 wird Paul Mescal gegen eine Bande von Pavianen kämpfen

Paul Mescals Charakter in Gladiator 2 wird Berichten zufolge eine Szene haben, in der er ein Rudel Paviane bekämpft. Das mag ziemlich weit hergeholt klingen, wenn es um das Konzept der Kampfszenen geht, aber die Enthüllung stammt von Regisseur Ridley Scott.

Im Gespräch mit The New Yorker verriet Scott, dass er, nachdem er ein Video gesehen hatte, in dem die Affen Touristen in Johannesburg angriffen, entschied, dass sie bedrohlich genug waren, um ihre eigene Kampfszene im Film zu haben.

"Paviane sind Fleischfresser", sagte er. "Kannst du mit deinem linken Bein zwei Stunden lang an diesem Dach hängen? Nein! Ein Pavian kann das."

Gladiator 2 soll später im nächsten Jahr veröffentlicht werden, aber da die Streiks von SAG-AFTRA immer noch die Produktion einer Reihe großer Filme beeinträchtigen, müssen wir sehen, ob es bei diesem Start bleiben kann.