Gladiator 2 sorgt bei den ersten Vorschauen für Aufsehen

Viele von uns haben Bedenken, nachdem sie den Trailer zu Gladiator 2 gesehen haben, einer Fortsetzung eines modernen Klassikers, der wohl nie eine Fortsetzung gebraucht hat. Aber wenn man den ersten Reaktionen der in Los Angeles ansässigen Filmkritiker Glauben schenken darf, scheint es Ridley Scotts bester Film seit Der Marsianer oder Black Hawk Down zu sein. Im Folgenden finden Sie einige der lobenden Reaktionen in den sozialen Medien, beginnend mit Jillian Chilingerian (OffScreenCentral), die Washingtons Leistung lobt:

"Gravieren Sie Denzel Washingtons Namen auf den Oscar für den besten Nebendarsteller für Gladiator 2 genau in diesem Fall."

Scott Menzel (We Live Entertainment) war ebenfalls begeistert:

"Gladiator II ist Ridley Scotts bester Film seit Der Marsianer. Ein großes, blutiges und knallhartes Action-Spektakel, das auf dem Erbe des Originals aufbaut. Der Film zeigt wunderschöne Versatzstücke und viele epische Schlachten. Paul Mescal glänzt."

Griffin Schiller (Filmspeak) beschrieb die Fortsetzung als "episch" und geradezu "Shakespeare":

"Ridley Scott kehrt ins Kolosseum zurück, um der Welt zu beweisen, dass ER. NOCH. BEKAM. ES. Absolut BUZZING nach #GladiatorII! Eine epische Shakespeare-Geschichte über Hoffnung, Sinnlosigkeit und Macht in einem bröckelnden System. Denzel FEMMT in einer atemberaubenden, machiavellistischen Performance. Was für ein Bild!"

Germain Lussier von Gizmodo war nicht so überzeugt, fand sie aber dennoch eine sehenswerte Uhr:

"#GladiatorII kommt nicht ganz an die Größe des Originals heran, aber es ist eine verdammt gute Fortsetzung mit großen Einsätzen, einer soliden Geschichte und exzellenten Darbietungen. Ich habe es sehr genossen, wird es wahrscheinlich auch tun, aber es fehlt nur ein wenig an Emotionen. Alles ist sehr einfach und einfach."

Drew Taylor von The Wrap zog Parallelen zu Top Gun: Maverick in der Balance zwischen Alt und Neu:

"Ruhe ruhig, Römer. #Gladiator2 ist die Art von groß angelegter Filmemacherqualität, die nur Ridley Scott einfangen konnte. Alles daran funktioniert einfach. Big #Maverick Vibes in seiner Fähigkeit, die Vergangenheit heraufzubeschwören und gleichzeitig etwas Neues hinzuzufügen. Mutiges, muskulöses Filmemachen von einem legendären Talent."

Scott Mantz von Movie Mantz lobte den Film als würdige Fortsetzung:

"GLADIATOR II ist in der Tat das ECHTE ANGEBOT! Eine epische Fortsetzung, die ihrem Oscar-prämierten Vorgänger würdig ist – großartige Action, erstaunliche visuelle Effekte, herausragende Leistungen auf der ganzen Linie (insbesondere PAUL MESCAL & DENZEL WASHINGTON)! Rückkehr zu alter Form für Regisseur RIDLEY SCOTT! Ich wurde UNTERHALTEN!"

Weitere Reaktionen könnt ihr hier lesen. Dies sind keine vollständigen Rezensionen und sollten natürlich mit Vorsicht genossen werden, aber es ist trotzdem spannend zu hören, dass die Fortsetzung zumindest vielversprechend erscheint.