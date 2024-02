Gladiator 2 kostete über 300 Millionen US-Dollar

Das Produktionsbudget für die Fortsetzung des epischen Films Gladiator steht kurz davor, in die Luft zu sprengen, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf. Das Budget wurde auf rund 165 Millionen US-Dollar festgelegt, aber es wird gemunkelt, dass es am Ende der Dreharbeiten atemberaubende 310 Millionen US-Dollar betragen würde, obwohl Paramount darauf bestand, dass die 49-tägigen Dreharbeiten unter 250 Millionen US-Dollar liegen würden.

Einer der Hauptgründe für diese massive Erhöhung des Budgets war der Hollywood-Streik, der das Studio Berichten zufolge 600.000 Dollar pro Woche kostete, als es geschlossen wurde, was die Gesamtsumme auf 10 Millionen Dollar brachte. Aber 10 Millionen Dollar sind für diese Produktionsgiganten ein Tropfen auf den heißen Stein, also ist es offensichtlich nicht die ganze Geschichte. Die Dreharbeiten wurden von mehreren Unfällen und auch mehreren Beschwerden wegen Tierquälerei von PETA überschattet.

Ridley Scott, der Regisseur des Films, erhielt einen offenen Brief von PETA, der mit Vorwürfen gefüllt war, dass Pferde und Affen während der Dreharbeiten verletzt wurden, was die Produktion bestreitet. In jedem Fall wird das gewaltige Budget von 310 Millionen Dollar die Frage aufwerfen, ob der Film genug Geld einspielen wird, um die Drehkosten zu decken.

Gladiator 2 ist gefüllt mit großen Stars wie Denzel Washington sowie Connie Nielsen als Lucilla, und in der Rolle des Lucius, um die sich der Film drehen wird, sehen wir Paul Mescal. Scott sagt:

"Lucius ist schon seit 12 Jahren in der Wildnis... mal sehen, wir haben ihn das letzte Mal gesehen, als er 12 Jahre alt war. Etwa 12, 15 Jahre später ist er in der Wildnis unterwegs und hat den Kontakt zu seiner Mutter verloren. Seine Mutter verlor den Kontakt zu ihm. Sie weiß nicht, wo er ist. Sie denkt, er könnte tot sein."

Danke, The Hollywood Reporter.