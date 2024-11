Gladiator 2

HQ

Viele Jahre, nachdem der tapfere Gladiator Maximus seine Rache vollbracht hat und dabei ums Leben kam, hat sich die Lage in Rom nicht viel verbessert. Der Pfingstler Lucius Verus ist verschwunden, der Größenwahn und die Machtgier der tyrannischen Zwillingskaiser Roms können nur mit Blut gestillt werden, und Tausende junger Soldaten sind gezwungen, in den Krieg zu ziehen, um weiterhin Königreiche zu erobern. Der Senat schmiedet Verschwörungen mit dem geliebten General Acacius (Pedro Pascal), und in der Zwischenzeit betritt ein mysteriöser Barbar (Paul Mescal) die politische Arena, ein versklavter Gladiator namens Hanno, der ebenfalls nach Vergeltung dürstet und sich seiner dunklen Vergangenheit stellen muss, um die Zukunft Roms zu verändern.

Die Fortsetzung eines der herausragendsten Filme von Ridley Scott, etwas, das ich mir vor einem Jahrzehnt noch nicht hätte träumen lassen, bietet alles, was man von einem blutigen, historisch inspirierten Epos erwartet. Es gibt zahlreiche brutale Morde, gewaltige Schlachten, blutgetränkte Arenen und heimtückischen Verrat. Es sollte ein Rezept für ein packendes Filmerlebnis sein, doch die Emotionen bleiben aus. Anders als bei Scotts früherem Meisterwerk bleibt man im Kino ungerührt, ohne dass etwas das Herz berührt.

Oft wird man an das Original erinnert, dessen unvergessliche Szenen zusammengeschnitten wurden, um den Zuschauern die Größe des ersten Films in Erinnerung zu rufen. Die Fortsetzung ist für sich genommen nicht schlecht, tatsächlich ist sie sehr unterhaltsam. Nach einem langsamen Einstieg, der während einer Belagerung an Fahrt gewinnt, verbessert sich der Film, sobald Denzel Washingtons Rolle als Gladiatorensponsor fest etabliert ist. Trotz anfänglicher Sorge, Washington könnte sich nur "einloggen", ist es unbestreitbar, dass er das große Highlight der Fortsetzung ist. Er ist die beste Figur des Films, und auch Pascals verbitterter Kriegsgeneral ist dieser Ehre nicht fern.

Wenn Sie als Zuschauer auf blutbespritzende Gladiatorenspiele aus sind, wird dieser Film königlich unterhalten, da Sie sich im Publikum wie ein römischer Einwohner fühlen, der einfach nur Köpfe fliegen sehen will. Meine Lieblingssequenz handelt zum Beispiel von einer Bande tollwütiger Paviane, die direkt aus einem Horrorfilm stammen, und im dritten Akt des Films wird es besonders und herrlich brutal. Aber sobald die Gladiatorenspiele vorbei sind, ist auch der Spaß oft vorbei, denn dann folgen sich wiederholende Szenen, in denen die Charaktere hinter dem Rücken des anderen gegeneinander antreten. Emotional läuft der Film leer aus und Scott scheint seltsamerweise viel zu wenig Mühe in die Gefühlswelten der Charaktere zu stecken, wo das meiste einfach flach fällt.

Das Drehbuch ist straff und ich mag die Handlung eigentlich, aber das Mystery-Element des Films macht die Handlung eher ausufernd als spannend. Es hilft auch nicht, dass der neue Protagonist der Filmreihe so trist ist. Mescal sieht am meisten gelangweilt aus, als seine Lieben aus seinem Leben gerissen werden, und es fehlt ihm völlig an Charisma, sobald er eine Führungsrolle in den Sklaventunneln übernimmt. Es ist schwer, mit Russell Crowes fantastischer Darstellung mitzuhalten, aber wo die Charaktere eine Art "Wut" in den Augen des Protagonisten sehen, sehe ich eher eine Irritation darüber, dass er seine Lieblingssandale in der Gladiatorenarena verloren hat.

Ich nehme an, es ist unvermeidlich, nicht ein wenig enttäuscht zu sein, obwohl ich nicht wirklich etwas Großartiges von dieser Fortsetzung erwartet habe. Gladiator II ist ein unterhaltsames römisches Epos, das wahrscheinlich besser als eigenständiger Actionfilm hätte funktionieren können, denn als Fortsetzung hat er leider das Pech, mit dem mächtigen Original zu konkurrieren. Es ist ein völlig guter Film für sich, der viel Verstand, aber weniger Herz hat. Als Scott sich in der letzten Szene des Films dazu entschließt, die herzzerreißende Musik des Originals wiederzuverwenden, fühlt es sich eher so an, als würde er ein Pflaster über eine Schusswunde legen, um die verstimmten emotionalen Stränge des Films zu flicken, und es ist keine würdige Fortsetzung eines der spektakulärsten Hollywood-Filme der 2000er Jahre.

