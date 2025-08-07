Glaciered als eines der ersten exklusiven Indie-Spiele für Switch 2 angekündigt

HQ

Glaciered war das letzte Spiel, das in der Indie World-Präsentation für Nintendo Switch 2 erschien (und nur für Switch 2, was es zu einem der ersten exklusiven Indie-Spiele machte, das auf Switch 2 veröffentlicht wurde, aber nicht auf der ursprünglichen Switch - wenn auch nicht auf dem ersten). Der Titel wurde vor einiger Zeit angekündigt, zunächst nur für Steam, aber Switch 2 wird eine zeitlich begrenzte Konsolenexklusivität für diesen Action-Adventure-Titel haben, der unter Wasser spielt... 65 Millionen Jahre in der Zukunft.

Vor 65 Jahren schlug ein Meteorit auf der Erde ein und tötete alle Dinosaurier. 65 Millionen Jahre in der Zukunft, so Studio Snowbild, wird die Welt vollständig gefroren sein, und die Vögel werden sich weiterentwickeln und unter Wasser leben. Genauer gesagt werden wir als Tuai spielen, eine Spezies, die auch als Nachkomme der Dinosaurier angesehen werden kann.

Das Spiel wird wie ein Third-Person-Actionspiel sein, mit Echtzeitkämpfen einschließlich Nah- und Fernkampfangriffen. Wir werden in der Lage sein, unseren Vogel anzupassen, während wir Haien, Riesenfischen, Reptilien und allen Arten von Unterwassermonstern gegenüberstehen.

Schreib uns deine Meinung zu Glaciered Denken Sie daran, dass es sich um eine zeitlich begrenzte Exklusivversion für Switch 2 handeln wird (wird nicht mit dem Original veröffentlicht) und dass es dieses Fest auch auf Steam erscheinen wird.