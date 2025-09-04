Gamereactor

Giorgio Armani stirbt im Alter von 91 Jahren

Die Ikone der italienischen Mode sei gestorben, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Die neuesten Nachrichten über Italien. Giorgio Armani, einer der einflussreichsten Namen der Modebranche, ist in Italien verstorben. Er wurde für seine Verbindung von raffinierter Eleganz und scharfer Geschäftsvision verehrt und baute ein globales Imperium auf, das den modernen italienischen Stil jahrzehntelang definierte.

Armani, der oft als "König Giorgio" bezeichnet wird, prägte persönlich jedes Detail seiner Kollektionen, von Werbestrategien bis hin zum letzten Schliff auf dem Laufsteg. Seine Abwesenheit bei der jüngsten Mailänder Modewoche signalisierte seine nachlassende Gesundheit und markierte das Ende einer Ära für die Branche. ZERREIßEN.

Monaco - 20-03-2024: Giorgio Armani ist während des Basketball Euroleague-Spiels zwischen AS Monaco und EA7 Emporio Armani Olimpia Milan in der Salle Gaston Medecin in Monaco zu sehen. // Shutterstock

