Giorgio Armani stirbt im Alter von 91 Jahren

Die neuesten Nachrichten über Italien . Giorgio Armani, einer der einflussreichsten Namen der Modebranche, ist in Italien verstorben. Er wurde für seine Verbindung von raffinierter Eleganz und scharfer Geschäftsvision verehrt und baute ein globales Imperium auf, das den modernen italienischen Stil jahrzehntelang definierte.

Armani, der oft als "König Giorgio" bezeichnet wird, prägte persönlich jedes Detail seiner Kollektionen, von Werbestrategien bis hin zum letzten Schliff auf dem Laufsteg. Seine Abwesenheit bei der jüngsten Mailänder Modewoche signalisierte seine nachlassende Gesundheit und markierte das Ende einer Ära für die Branche. ZERREIßEN.