Giorgia Meloni im peinlichen Schlagabtausch mit Trump, nachdem der US-Präsident sie als "schön" bezeichnet hat

Auf dem Gaza-Friedensgipfel am 13. Oktober kam es zu einem unangenehmen Moment, als sich die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni während eines Handschlags mit US-Präsident Donald Trump sichtlich unwohl fühlte und sich kurz zurückzog, als Kameras den Austausch aufzeichneten.

Der Vorfall ereignete sich, als sich die Staats- und Regierungschefs der Welt trafen, um über die Bemühungen zur Deeskalation des Gaza-Konflikts zu beraten. Die Spannung stieg weiter, als Trump sich wenige Augenblicke später während einer Pressekonferenz an Meloni wandte und bemerkte: "Es macht dir nichts aus, als schön bezeichnet zu werden, oder? Denn das bist du."

Der Präsident der Vereinigten Staaten leitete seinen Kommentar mit den Worten ein: "Ich darf es nicht sagen. Denn es ist das Ende deiner politischen Karriere, wenn du sagst, dass sie eine schöne junge Frau ist", bevor er hinzufügt: "Aber ich werde meine Chancen nutzen."

Die Bemerkung wurde online und von politischen Beobachtern kritisiert, die sie als "unangemessen" und "fehl am Platz" auf einem hochrangigen diplomatischen Gipfel bezeichneten. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni reagierte nicht öffentlich auf den Kommentar.