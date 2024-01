Gillian Anderson schließt sich der Besetzung von Tron: Ares an

Tron: Ares ist offiziell in Produktion gegangen, aber wir erhalten immer noch Neuigkeiten über die Besetzung. Die erfahrene Schauspielerin und zweifache Golden Globe- und Emmy-Gewinnerin Gillian Anderson reiht sich nun in die Riege des Science-Fiction-Films ein.

Laut Deadline ist nicht viel über Andersons Rolle in dem Film bekannt, aber in Anbetracht des Talents, das sie ist, können wir uns nicht vorstellen, dass sie eine kleine Rolle spielen wird. Anderson könnte in so etwas wie Tron einen großartigen Bösewicht abgeben. Auch hier werden wir es erst später wissen.

Die einzigen Charakterdetails, die wir kennen, beziehen sich auf Jared Letos Rolle. Er wird Ares spielen, eine Figur, die aus der fiktiven Welt von Tron in unsere Realität transportiert wird. Wir hoffen, dass wir, auch wenn die Erde der Hauptschauplatz ist, viele helle, lebendige Tron-Bilder im Film sehen.