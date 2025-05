Gillian Anderson glaubt, dass Ryan Coogler die "perfekte Person" für das Reboot von Akte X ist

HQ

Jetzt, da Sinners die Leute in den Kinos begeistert, arbeitet Ryan Coogler an seinem nächsten Projekt, das ein Reboot der Erfolgsserie Akte X zu sein scheint. Die ehemalige Akte X-Darstellerin Gillian Anderson hat verraten, dass sie sich der Rückkehr der Serie sehr bewusst ist, aber noch schweigt, wenn es um ihre Rückkehr geht.

In einem Interview mit This Morning wurde Anderson gefragt, ob sie in irgendeiner Funktion zurückkehren würde. Sie enthüllte, dass sie Ryan Coogler angerufen und Folgendes gesagt hatte:

"Ich habe mit ihm gesprochen und gesagt: 'Wenn es jemand tun würde, dann bist du meiner Meinung nach die perfekte Person'", sagte sie. "Aber weißt du, irgendwann, wenn das Telefon klingelt und es gut ist und es sich vielleicht wie der richtige Zeitpunkt anfühlt."

Anderson, die ihren neuen Film "The Salt Path" promotete, aber voraussagte, dass die Leute nur über diese Akte-X-Frage schreiben und lesen würden. Sorry Gillian, so zerbröckelt der Keks halt manchmal.