Gillian Anderson enthüllt Lego Das X-Files-Set wird nächsten Monat veröffentlicht

Obwohl Gillian Anderson eine recht ausgezeichnete Schauspielerkarriere hatte, wäre es eine faire Annahme zu sagen, dass ihre berühmteste Rolle die von Dana Scully in Akte X war. Die Serie wurde in den 1990er und frühen 2000er Jahren zu einer der beliebtesten Science-Fiction-Serien, einschließlich eines Reboots Ende der 2010er Jahre, und hinterlässt bis heute einen bleibenden Eindruck, was wahrscheinlich der Grund ist, warum Lego sich für das übernatürliche Universum entschieden hat.

Als Teil der Ideas-Reihe ist dieses The X-Files-Set ein 1.478-teiliges Baustück, das Fox Mulders Büro unter einem Walddiorama sowie ein Diorama oder Dana Scullys Labor umfasst, mit Minifiguren in Menge von Mulder, Scully, Walter Skinner, Mr. X, Alex Krycek, Carl Busch, The Flukeman und einem grauen Alien.

Das Set ist zudem vollgepackt mit vielversprechenden Anspielungen und Anspielungen, von "The Truth is Out There"- Ziegeln über Akte X-Dossier bis hin zu Bleistiftzeichnungen auf dem Dach von Mulders Büro. Und da das Set am 4. August zum Preis von £179,99/€199,99 startet, hat Anderson kommentiert, dass er brickified wurde.

"Ich hätte nicht erwartet, wieder in Scullys Fersen zu treten, um ein LEGO-Set zu untersuchen... Es hat so viel Spaß gemacht, diese Welt all die Jahre später noch einmal zu besuchen. Dieses Set ist eine wunderbare Feier von Akte X und den Fans, die das Geheimnis am Leben erhalten haben. Der Detailgrad ist großartig – es gibt so viele kleine Anspielungen, die Fans absolut erkennen werden – und als LEGO-Fan liebe ich, dass die Leute jetzt buchstäblich ihre eigenen X-Files-Momente zu Hause bauen können."

Wirst du dir dieses Lego The X-Files-Set schnappen?

Werbung: