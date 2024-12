Gil Birmingham spricht über mögliche Yellowstone Spin-off

HQ

Nachdem Yellowstone seine monumentale fünfjährige Laufzeit abgeschlossen hat, spekulieren die Fans bereits darüber, was als nächstes in Taylor Sheridans weitläufigem Universum kommt. Ein potenzieller Spin-off, der an Fahrt gewinnt, ist eine Serie, die sich um Thomas Rainwater und das Broken Rock Reservat dreht. In einem Interview mit Collider äußerte sich Gil Birmingham, der Rainwater spielt, begeistert von der Idee und erkundete die reichhaltigen erzählerischen Möglichkeiten für die Zukunft seiner Figur.

Das Finale von Yellowstone brachte ein Gefühl des Abschlusses in die Handlung von Rainwater, als die Dutton Ranch an das Broken Rock Reservat zurückverkauft wurde – ein entscheidender Moment, um ein Versprechen aus dem Jahr 1883 einzulösen. Birmingham teilte mit, dass sich dies zwar wie eine natürliche Schlussfolgerung anfühlte, aber auch Raum für weitere Geschichten ließ, insbesondere mit der Vision von Rainwater für die Zukunft des Landes. Er stellt sich vor, eine sichere, blühende Gemeinschaft für sein Volk zu schaffen, komplett mit Schulen, Krankenhäusern und Bildungszentren, um die historische und spirituelle Bedeutung des Landes zu bewahren und zu lehren.

Birmingham deutete auch an, dass beliebte Charaktere wie Beth Dutton in diesem potenziellen Spin-off auftreten könnten. Die Aussicht auf Beths Beteiligung fügt einer weiteren Ebene der Aufregung hinzu, was ein faszinierendes neues Kapitel im Yellowstone -Universum werden könnte.

Wärst du gespannt auf ein Spin-off von Yellowstone, das sich auf das Broken Rock Reservat konzentriert?